《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 86.91 +5.09 +6.22 5600772
搜狐 (SOHU.O) 58.82 +4.33 +7.95 2732474
网易 (NTES.O) 41.76 +1.67 +4.17 916746
百度 (BIDU.O) 123.40 +0.22 +0.18 9647760
亚信科技 ASIA.O 8.05 +0.47 +6.20 735528
侨兴环球电话 XING.O 0.86 -0.02 -2.16 437238
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.71 +0.19 +1.65 6847507
联电 (UMC.N) 1.88 +0.09 +5.03 2317152
日月光 (ASX.N) 4.50 -0.01 -0.22 357396
矽品精密 (SPIL.O) 4.61 +0.11 +2.44 2645727
和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 +0.01 +0.58 314228
友达 (AUO.N) 4.20 +0.07 +1.69 552810
中华电信 (CHT.N) 32.59 +0.45 +1.40 147106
台湾国际航电 (GRMN.O) 30.74 -0.54 -1.73 1068405
香港
中华网 CHINA.O 1.08 +0.06 +5.88 123146
中国移动 (CHL.N) 49.09 +0.49 +1.01 411665
中国联通 (CHU.N) 20.69 +0.13 +0.63 461526
中国电信 (CHA.N) 63.98 +3.68 +6.10 56177
中芯国际 (SMI.N) 2.51 +0.06 +2.45 63833
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 +0.02 +0.49 1287
(完)
--整理 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。