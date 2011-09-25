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亚洲 | 2011年 9月 25日 星期日 09:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 86.91 +5.09 +6.22 5600772

搜狐 (SOHU.O) 58.82 +4.33 +7.95 2732474

网易 (NTES.O) 41.76 +1.67 +4.17 916746

百度 (BIDU.O) 123.40 +0.22 +0.18 9647760

亚信科技 ASIA.O 8.05 +0.47 +6.20 735528

侨兴环球电话 XING.O 0.86 -0.02 -2.16 437238

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.71 +0.19 +1.65 6847507

联电 (UMC.N) 1.88 +0.09 +5.03 2317152

日月光 (ASX.N) 4.50 -0.01 -0.22 357396

矽品精密 (SPIL.O) 4.61 +0.11 +2.44 2645727

和信超媒体 (GIGM.O) 0.89 +0.01 +0.58 314228

友达 (AUO.N) 4.20 +0.07 +1.69 552810

中华电信 (CHT.N) 32.59 +0.45 +1.40 147106

台湾国际航电 (GRMN.O) 30.74 -0.54 -1.73 1068405

香港

中华网 CHINA.O 1.08 +0.06 +5.88 123146

中国移动 (CHL.N) 49.09 +0.49 +1.01 411665

中国联通 (CHU.N) 20.69 +0.13 +0.63 461526

中国电信 (CHA.N) 63.98 +3.68 +6.10 56177

中芯国际 (SMI.N) 2.51 +0.06 +2.45 63833

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 +0.02 +0.49 1287

(完)

--整理 白云

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