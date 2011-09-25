〔货币市场〕短期利率市场状况出现一些改善,市场预期欧洲央行将降息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约9月23日电---短期利率市场状况周五出现一些改善,此前市场开始传言,欧洲央行(ECB)将采取额外措施帮助挣扎于困境之中的欧元区国家和银行.
欧洲美元利率期货上涨,表明市场预期美元存款利率将下降.意味着欧洲银行的美元借款成本将减少.
三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)是包括19家欧洲银行的专门小组设定的无担保银行间贷款指标利率.虽然该利率周五再次上涨,但小组中有一家银行的借款成本实际出现下降.
德意志银行(DBKGn.DE)周五表示其在无担保市场支付比周四更低的美元借款利率.
但对于小组中馀下的其它银行,借款成本出现上涨,这些银行包括法国巴黎银行(BNPP.PA),Scotia Bank(BNS.TO),三菱东京日联银行(8306.T),法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和花旗集团(C.N)等.
三个月美元LiborUSD3MFSR=定在0.36022%,周四为0.35806%.
欧元区政界人士未能拿出希腊债务危机解决方案,加剧了欧洲央行提供大量流动性以及可能降息的压力,早盘期间,市场对欧洲央行采取前述措施的预期上升.
所有资产类别的交易商愈发揣测,欧洲央行将在10月大幅降息50基点至1%.
欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货2011-2012年合约<0#FEI:>涨幅最大达10个基点,暗示未来利率将下降.而银行间市场压力指标继续小幅走升,此前有报导称,希腊财长Evangelos Venizelos表示希腊考虑过进行有序违约.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
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