〔全球汇市〕9月20日当周美元多仓规模升至去年6月以来最高--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约9月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,多仓规模升至去年6月以来最高位.
9月20日止当周,美元净多头仓位升至96.1亿美元,前一周为17.7亿美元.
投机客亦增持欧元净空头仓位至79,460口,前周为54,459口,反映出欧债危机忧虑持续不散.
与此同时,英镑净空头合约增至59,755口,为2010年2月以来最高位.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月20日当周 9月13日当周
多头仓位 63,888 53,778
空头仓位 18,271 18,823
净仓位 45,617 34,955
欧元(125,000欧元为1口)
9月20日当周 9月13日当周
多头仓位 19,920 25,704
空头仓位 99,380 80,163
净仓位 -79,460 -54,459
英镑(62,500英镑为1口)
9月20日当周 9月13日当周
多头仓位 14,106 33,969
空头仓位 73,861 60,162
净仓位 -59,755 -26,193
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月20日当周 9月13日当周
多头仓位 7,258 10,409
空头仓位 3,037 4,916
净仓位 4,221 5,493
加元(100,000加元为1口)
9月20日当周 9月13日当周
多头仓位 20,422 17,337
空头仓位 25,880 23,640
净仓位 -5,458 -6,303
澳元(100,000澳元为1口)
9月20日当周 9月13日当周
多头仓位 39,049 50,014
空头仓位 15,954 13,080
净仓位 23,095 36,934
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月20日当周 9月13日当周
多头仓位 16,511 19,303
空头仓位 2,946 1,639
净仓位 13,565 17,664(完)
--编译 白云;审校 丁琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。