〔全球汇市〕9月20日当周美元多仓规模升至去年6月以来最高--CFTC

路透纽约9月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,多仓规模升至去年6月以来最高位.

9月20日止当周,美元净多头仓位升至96.1亿美元,前一周为17.7亿美元.

投机客亦增持欧元净空头仓位至79,460口,前周为54,459口,反映出欧债危机忧虑持续不散.

与此同时,英镑净空头合约增至59,755口,为2010年2月以来最高位.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月20日当周 9月13日当周

多头仓位 63,888 53,778

空头仓位 18,271 18,823

净仓位 45,617 34,955

欧元(125,000欧元为1口)

9月20日当周 9月13日当周

多头仓位 19,920 25,704

空头仓位 99,380 80,163

净仓位 -79,460 -54,459

英镑(62,500英镑为1口)

9月20日当周 9月13日当周

多头仓位 14,106 33,969

空头仓位 73,861 60,162

净仓位 -59,755 -26,193

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月20日当周 9月13日当周

多头仓位 7,258 10,409

空头仓位 3,037 4,916

净仓位 4,221 5,493

加元(100,000加元为1口)

9月20日当周 9月13日当周

多头仓位 20,422 17,337

空头仓位 25,880 23,640

净仓位 -5,458 -6,303

澳元(100,000澳元为1口)

9月20日当周 9月13日当周

多头仓位 39,049 50,014

空头仓位 15,954 13,080

净仓位 23,095 36,934

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月20日当周 9月13日当周

多头仓位 16,511 19,303

空头仓位 2,946 1,639

净仓位 13,565 17,664(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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