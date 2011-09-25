《一周市场焦点》风雨飘摇的第三季虽将离去,低迷市况暂难根本改观

欧洲投资记者 Jeremy Gaunt

路透伦敦9月23日电---过去一周,股市、商品和众多货币遭受重创.在风雨飘摇的第三季末,藉以依赖的方面几乎都已不见踪影.

尽管10月通常是年末风险偏好式涨升行情的缓慢开端,但今年这种情形可能一时不会出现.

很难说市场会迎来转折,甚至离扳回7月开始的那波跌势可能还遥遥无期.

距离第三季结束还有一周时间,从摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指来看,全球股市在该季度的表现在近24年来排名倒数第二.

过去三个月间,该指数跌幅接近20%,自5月触及三年高位以来,已累计下跌约23%,按传统标准,该指数已进入熊市区域.

未来一周,这一局面不太可能出现太多改变.

决策人士的讲话可能引发更多市场波动,意大利债券标售将反映欧元区危机的热度,但在帮助欧洲和全球经济摆脱困境方面,料不会见到突破性的举措.

下周四将公布9月路透资产配置调查,料将显示投资者在最近一波避险风潮中的持仓情况.

一个重要的问题是,大型投资者认为当前的市场动荡,是全球金融体系的一波更深更久的失衡表现之一,还是一次投资机会?

Barclay's Wealth的首席投资官Aaron Gurwitz在过去一周表示,即便发达经济体陷入温和衰退,目前股市的估值仍较低.

"我们(对客户)建议,可以略比正常情况多一点冒险意愿,"他对路透表示,"从历史标准看,即便陷入衰退...股价也较为便宜.公司的表现非常好."

**悲观情绪不断聚集**

再过一周左右,公司将开始公布第三季财报.

汤森路透Proprietary Research显示,标准普尔500指数成分公司第三季获利料较上年同期增长13.7%.第二季为增长11.9%.

但眼下触动投资者神经的,却是全球经济状况.

这包括过去一周美联储对经济的黯淡评估,以及主要经济体、尤其是中国和欧元区的疲弱制造业调查数据.

State Street Global Advisors首席分析师Chris Probyn本周将发达经济体的状况形容为"驾驶一架即将失速,且非常贴近地面的飞机."

在他看来,这种状况将持续一段时间,发达经济体将把明年的全球经济增速拉低至4%左右,虽略高于趋势水准,但会低于几乎所有新兴经济体的增速.

但美国、欧洲和日本目前都受到需求的拖累.在经济下滑时期,需求通常受到破坏,而非暂时的压抑.这意味着货币政策对经济增长起不了什麽作用.

多个9月信心和通胀数据将提供更多证据,表明欧洲是多么地接近一场新的衰退.

"设想一下乘坐雪橇的情景,"Probyn表示,"你能够控制雪橇犬的数量.但在一场全球金融危机中,所有的雪橇犬都已不幸中弹.需求被破坏,不管你让多少条狗来拉,没有狗能跑了."

这可能有助于解释这样一个问题:为何金融市场对美联储过去一周的"卖短债买长债操作(Operation Twist)"未作出正面反应.

20国集团(G20)誓言将避免欧洲债务危机拖累银行业和全球经济,也未见积极反应,很可能也是同样道理.

**违约忧虑萦绕不去**

欧元区债务危机确实在不断发酵,周五还传出希腊财长表示,有序违约是该国面临的三种可能情形之一.尽管他随後否认了有关报导,但分析师、投行和基金经理决不会排除出现该情形的可能.

话虽如此,希腊当前的债务互换计划已取得进展.未来一周,IMF、欧盟和欧洲央行应会发放对希腊的下一笔援助贷款.

不过,只要人们仍担心德国等欧元区国家会否仍像以前那样致力于维持欧元区的统一,这种市场忧虑就将持续.

"为遏制损失,德国需要有力地驱散任何有关其对欧元区承诺的质疑.欧洲央行则需要阐明,其将继续发挥金融动荡时期最後依赖方的作用,"德国私人银行Berenberg在一份报告中表示.(完)