《美债一周展望》美联储卖短买长操作或令美债在动荡市场中持稳

* 美联储零利率政策或令两年期和五年期债企稳

* 七年期债标售或受益于卖短买长操作

* 欧洲情势受到密切关注,将为美债走势定调

路透纽约9月23日电---未来一周,美国财政部将举行美联储公布卖短债买长债计划依赖的首次公债标售,人们可能会问:收益率(殖利率)会达到多低呢?

美联储周三宣布,将抛出三年期或更短期限的公债,并用所得资金购买年限在7-30年的公债.该计划规模将达4,000亿美元,料将在未来数月从市场吸收大部分30年期新债供应.

一些分析师认为,这将赋予美国财政部下周二至周四的990亿美元新债标售以新的意义,因在美联储卖出期间,两年期公债收益率可能会小幅上升.

但也有人认为,美联储此前承诺至少在2013年中维持低利率不变,且本周美国公债收益率触及纪录低位,或仍是决定标售结果的主导因素.

美国财政部将分别于周二和周三标售各350亿美元两年期和五年期公债,周四将标售290亿七年期公债.

"我认为两年期、五年期和七年期标售收益率将不可避免的下滑,但我无法断言,标售时的高收益率会否高于同期公开市场的收益率,"法国巴黎银行驻纽约的利率策略师Suvrat Prakash表示.

Prakash表示,美联储的零利率政策将使两年期和五年期买需强劲,而七年期债将直接受益于美联储4,000亿美元的卖短债买长债计划(Operation Twist).

"目前美国公债市场似乎是一个双赢的情形.这就是为何目前收益率处于如此疯狂低位的原因,"他表示.

RBC Capital markets的利率策略主管Michael Cloherty表示,美联储的利率政策或令两年期标售的表现处于受控范围.

"期限最长券种的标售通常是风险最高的的,"他表示,"而这次的情况却不然.美联储零利率政策,以及远离股市的避险操作,都会提供助益."

欧洲的情势发展也会对标售结果产生很大影响.在欧洲,市场对数个国家主权债的信心崩溃,由此引发的金融危机持续发酵.

欧洲决策者已发出这样的信号:他们准备采取新的措施来应对该地区的债务危机,尽管希腊可能违约的传言在周五升温.

"我们将观察周末欧洲有无重大事件发生,如果没有新消息传出,预计美国公债将略有上升,"Cloherty表示.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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