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市场报道 | 2011年 9月 25日 星期日 13:45 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月20日持仓报告(表)

路透9月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(150,007口)

48,901 20,332 10,957 75,823 108,742 135,681 140,031 14,326 9,976

较9月13日变动(减少口)

-5,089 -378 649 2,067 -5,157 -2,373 -4,886 -1,922 591

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.6 13.6 7.3 50.5 72.5 90.4 93.3 9.6 6.7

各类交易商数量(总计为227家)

92 54 66 52 61 176 153 (完)

--整理 白云;审校 丁琦

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