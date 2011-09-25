〔CFTC报告〕ICE棉花期货9月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(150,007口)
48,901 20,332 10,957 75,823 108,742 135,681 140,031 14,326 9,976
较9月13日变动(减少口)
-5,089 -378 649 2,067 -5,157 -2,373 -4,886 -1,922 591
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.6 13.6 7.3 50.5 72.5 90.4 93.3 9.6 6.7
各类交易商数量(总计为227家)
92 54 66 52 61 176 153 (完)
--整理 白云;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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