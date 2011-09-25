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市场报道 | 2011年 9月 25日 星期日 13:43 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜9月20日持仓报告(表)

路透9月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(125,531口)

31,651 34,950 10,034 69,336 59,659 111,021 104,643 14,510 20,888

较9月13日变动(增加7,148口)

951 6,078 -128 4,343 -1,278 5,166 4,672 1,982 2,476

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.2 27.8 8.0 55.2 47.5 88.4 83.4 11.6 16.6

各类交易商数量(总计为212家)

55 86 46 44 42 126 163(完)

--整理 白云;审校 丁琦

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