〔CFTC报告〕COMEX期铜9月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年9月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(125,531口)
31,651 34,950 10,034 69,336 59,659 111,021 104,643 14,510 20,888
较9月13日变动(增加7,148口)
951 6,078 -128 4,343 -1,278 5,166 4,672 1,982 2,476
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.2 27.8 8.0 55.2 47.5 88.4 83.4 11.6 16.6
各类交易商数量(总计为212家)
55 86 46 44 42 126 163(完)
--整理 白云;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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