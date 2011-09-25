〔CFTC报告〕COMEX期金9月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(499,356口)
212,809 62,280 30,150 187,257 384,885 430,216 477,315 69,140 22,041
较9月13日变动(减少12,712口)
-22,586 -4,268 1,505 3,805 -9,035 -17,276 -11,798 4,564 -914
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.6 12.5 6.0 37.5 77.1 86.2 95.6 13.8 4.4
各类交易商数量(总计为348家)
197 78 85 51 50 287 178 (完)
--整理 白云;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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