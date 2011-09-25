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市场报道 | 2011年 9月 25日 星期日 13:42 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金9月20日持仓报告(表)

路透9月23日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(499,356口)

212,809 62,280 30,150 187,257 384,885 430,216 477,315 69,140 22,041

较9月13日变动(减少12,712口)

-22,586 -4,268 1,505 3,805 -9,035 -17,276 -11,798 4,564 -914

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.6 12.5 6.0 37.5 77.1 86.2 95.6 13.8 4.4

各类交易商数量(总计为348家)

197 78 85 51 50 287 178 (完)

--整理 白云;审校 丁琦

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