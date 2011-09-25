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市场报道 | 2011年 9月 25日 星期日 13:40 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月20日持仓报告(表)

路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至9月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,365,197口)

327,050 167,085 310,137 663,203 829,603 1300390 1306825 64,807 58,372

较9月13日变动(减少97,010口)

-8,171 -2,741 -28,896 -51,554 -54,170 -88,621 -85,807 -8,389 -11,203

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.0 12.2 22.7 48.6 60.8 95.3 95.7 4.7 4.3

各类交易商数量(总计为332家)

119 91 141 88 99 279 274 (完)

--整理 白云;审校 丁琦

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