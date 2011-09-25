〔CFTC报告〕NYMEX原油期货9月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至9月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,365,197口)
327,050 167,085 310,137 663,203 829,603 1300390 1306825 64,807 58,372
较9月13日变动(减少97,010口)
-8,171 -2,741 -28,896 -51,554 -54,170 -88,621 -85,807 -8,389 -11,203
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.0 12.2 22.7 48.6 60.8 95.3 95.7 4.7 4.3
各类交易商数量(总计为332家)
119 91 141 88 99 279 274 (完)
--整理 白云;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选