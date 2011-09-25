〔CFTC报告〕CBOT玉米期货9月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,211,618口)
449,428 98,150 90,232 533,596 787,890 1073256 976,272 138,362 235,346
较9月13日变动(减少1,947口)
-32,476 -14,529 7,056 26,105 6,365 685 -1,108 -2,632 -839
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
37.1 8.1 7.4 44.0 65.0 88.6 80.6 11.4 19.4
各类交易商数量(总计为824家)
249 148 148 177 357 497 599(完)
--整理 白云;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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