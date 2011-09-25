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市场报道 | 2011年 9月 25日 星期日 13:37 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货9月20日持仓报告(表)

路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,211,618口)

449,428 98,150 90,232 533,596 787,890 1073256 976,272 138,362 235,346

较9月13日变动(减少1,947口)

-32,476 -14,529 7,056 26,105 6,365 685 -1,108 -2,632 -839

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.1 8.1 7.4 44.0 65.0 88.6 80.6 11.4 19.4

各类交易商数量(总计为824家)

249 148 148 177 357 497 599(完)

--整理 白云;审校 丁琦

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