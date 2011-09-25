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市场报道 | 2011年 9月 25日 星期日 13:39 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货9月20日持仓报告(表)

路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(584,691口)

194,803 42,888 70,586 263,817 397,476 529,206 510,950 55,485 73,741

较9月13日变动(减少20,312口)

-42,653 -12,008 7,296 20,991 -19,612 -14,366 -24,324 -5,946 4,012

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.3 7.3 12.1 45.1 68.0 90.5 87.4 9.5 12.6

各类交易商数量(总计为546家)

209 98 149 109 190 388 394 (完)

--整理 白云;审校 丁琦

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