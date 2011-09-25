〔CFTC报告〕CBOT大豆期货9月20日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月23日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年9月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(584,691口)
194,803 42,888 70,586 263,817 397,476 529,206 510,950 55,485 73,741
较9月13日变动(减少20,312口)
-42,653 -12,008 7,296 20,991 -19,612 -14,366 -24,324 -5,946 4,012
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.3 7.3 12.1 45.1 68.0 90.5 87.4 9.5 12.6
各类交易商数量(总计为546家)
209 98 149 109 190 388 394 (完)
--整理 白云;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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