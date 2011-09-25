《美股一周展望》股市和经济大势不好,连累企业财测遭降

路透纽约9月23日电---随着经济再现衰退的机率上升,美国企业获利预估开始体现股市和经济不振带来的切肤之痛.

对全球债务问题和经济停滞的强烈担忧无法消除,使得过去几个月的市场信心大减.

虽然强劲的公司获利曾是市场为数不多的亮点之一,但现在,分析师调降对今年馀下时间和明年企业获利两位数的增长率目标.第二季企业曾录得纪录上佳业绩.

全球第二大包裹速递公司--联邦快递(FedEx)(FDX.N)发出一个非常令人不安的讯号.该公司本周下调了全年财测,指因燃料成本上升及全球经济低迷.很多华尔街人士将这家公司的表现视为体现经济状况的先行指标.

自7月1日以来,标准普尔500指数.SPX已经挫跌15%.据汤森路透数据,对标普500成分企业的第三季获利增速预估已从17%降至13.7%.但很多分析师认为这一估计依然过高.

而对标普500成分企业明年的每股盈馀(EPS)预估为112美元,若能实现,将成为纪录水准.

"如果这一预估接近于现实,现在就可以准备好香槟等着庆贺,"标普的资深指数分析师Howard Silverblatt说.

过去几周内,分析师先後下调除科技之外所有行业的标普500成份企业的获利预估.金融企业获利预估的降幅居于前列.

来自企业的负面财测数量亦在增加,与正面财测之比超过2比1.

对第四季和2012年获利增长率的预估分别微降至约15.4%和13.5%,而根据今後的公司财测、楼市和就业等关键经济数据、以及欧元区债务危机的恶化情况,分析师有可能进一步调降预估.

第三季美国企业获利增长有可能仍然相对强劲,这将提振股市.本周美股几乎每天都因市场唯恐出现2008年那样的金融危机而挫跌.

道琼工业指数.DJI本周周线收低6.4%,为2008年10月以来最大单周百分比跌幅.标普500指数收低6.6%.Nasdaq综合股价指数.IXIC周线亦收跌5.3%.

"顺着现在的形势发展趋势,经济将在第四季末陷入衰退,"Traxis Partners的合伙人Barton Biggs接受路透电视采访时称.

较难预测的时间段是从第三季後至明年期间.分析师揣测,由于市场质疑企业自上次经济衰退以来实施的成本削减措施对获利的支撑程度,他们估计获利预估可能被高估了5-15%.

**金融板块:致命薄弱环节**

作为占标普500指数比重逾13%、影响力仅次于科技股的版块,金融企业的获利预估被大幅调降.

"那显然是股市的致命薄弱环节,"Louis Capital的股市研究主管Robbert Van Batenburg称."投资银行的境况可能会变得非常不妙,银行贷款活动依然没有,获利不会有丝毫增长."

欧元区债务可能遭减记,美联储采取新措施推低长期利率将致使贷款业务获利减少,均将冲击银行.

最近几日,由于对欧债敞口的担忧重现,金融企业股价节节走低,信用违约互换(CDS)则一路攀升.

保险公司也非常易受低利率环境的影响,而能源和消费日用行业则易受波动甚大的商品价格和低迷市场信心的冲击.

对于美国最大的保险公司而言,美联储"卖短债买长债"将会威胁他们未来几年的获利.症结就在于,保险公司的投资回报无法跟上年金和寿险产品热卖积累而来的付款义务.

**科技企业一枝独秀**

与此同时,在苹果(AAPL.O)等大型企业撑起大局的情况下,科技企业获利预估则在上升.苹果股价本周一举涨至纪录高位.

据汤森路透周五公布的数据,科技企业2011年全年获利按年增长率预估为16.6%.7月时,预估增幅为13.7%.

不过,即便在这样的好行业,依然有企业发出获利预警,芯片(晶片)厂商Xilinx(XLNX.O)降低营收预估,指因工业市场疲弱.该企业是费城半导体类股指数.SOX的成分股.

下周美国将迎来众多经济数据,包括楼市、工业活动、消费者支出和宏观经济数据.美国8月新屋销售将于周一公布,周二将公布消费者信心指数.

8月耐久财(耐用品)订单数据将在周三出炉.周四,美国政府将公布第二季国内生产总值(GDP)终值.周五将迎来8月个人收支数据,以及9月路透/密西根大学消费者信心指数终值.(完)

--编译 白云; 审校 丁琦

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