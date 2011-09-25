《欧洲金融焦点》欧洲拟增强救助基金火力,各国官员敦促果断行动

* 欧洲力争发挥救助基金的杠杆作用,但具体措施未定

* 美国和中国敦促立即行动以避免危机升级

* 呼吁欧洲央行发挥更大作用,但德国态度谨慎

* 希腊财长称该国不会违约,也不会退出欧元区

路透华盛顿9月24日电---欧洲高层官员周六表示,欧洲正在致力于增强其救助基金的火力,因美国和中国等已发出了欧洲债务危机可能损及全球经济的警告.

欧盟高级经济官员雷恩(Olli Rehn)表示,一旦欧洲政府确认4,400亿欧元救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)的新权力後,将把注意力集中到如何使现有资金发挥更大作用的方面.

"我们需要找到一个机制,能把EFSF的资金以一当五地使用,但尚未就具体措施作出决定,"另一位要求匿名的欧洲高级官员表示.

金融分析师估计,若危机扩散,EFSF规模至少须达到2万亿(兆)欧元,才能保护意大利和西班牙.

美国和其他国家已敦促欧洲发挥EFSF的杠杆作用,或借助于欧洲央行的支持实现这点.

但来自欧洲央行和德国的官员仍对欧洲央行的参与持谨慎态度,欧洲央行严格担负着保持低通胀的使命.

"我们不应把发挥一笔公共基金的杠杆作用视为免费的午餐,"欧洲央行管委会成员霍诺汉表示.

不过,对于在华盛顿出席国际货币基金组织(IMF)半年度会议的全球各国金融高官来说,用一支更大的基金来武装欧元区,向政府和银行提供贷款支持是其聚焦重点.

这场主权债务危机可能使欧元区陷入衰退,并对已然迟缓的美国经济构成拖累,还可能会令新兴经济体承压.

IMF指导委员会在声明中称,欧元区致力于解决危机所需的一切努力.

该委员会警告称,全球经济已"进入一个危险阶段,呼吁保持高度警戒和协调,并准备采取大胆措施",以应对欧洲的金融压力,并避免其蔓延至其他地区.

欧洲官员正力争在20国集团(G20)领导人11月初在法国会晤之前,拟定一项全面的危机应对计划.

这场危机的中心虽然是希腊,但还可能危及欧元区的其他几个国家.欧元区第三大经济体意大利已难以挽回投资者的信心,但意大利经济部长特雷蒙蒂周六表示,该国财政状况是"有序的".

美国财长盖特纳则发出目前为止最明确的警告,称欧洲央行应在对抗危机中发挥更加核心的作用."必须消除大规模违约、银行挤兑和灾难性风险的威胁,"他表示.

**安抚市场情绪**

有迹象显示,欧洲官员表现出新的解决危机的决心,令投资者在周五获得些许安抚.过去近两年内,很多人认为当局采取行动时并未全力以赴.

"令人鼓舞的是...有迹象显示,欧洲官员对危机的严重程度和潜在结果有更深入的理解,"债券业巨擘--太平洋投资管理公司(PIMCO)的共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)周六表示,此前有更多信号显示,欧洲正在巩固其防线.

"目前,他们需要将此转化为果断行动,欧洲决策者们对欧元区未来规划存在共识,这应支持其行动."

一些决策者目前已公开谈论希腊违约的可能,以及有必要采取更加大胆的措施来防备这一情况的发生.

"在如何果断应对该地区的问题上,不能拖到危机升级後才做决定,"盖特纳表示.

盖特纳的言论与中国央行行长周小川相呼应,周小川敦促迅速采取行动,加强欧洲的金融稳定.

加拿大央行总裁卡尼对加拿大电台表示,欧元区救助基金应扩大逾一倍,至"1万亿欧元左右".

**危机处理的新思维**

若希腊违约,或给其他债务沉重的欧元区国家带来连锁反应,使得持有其债券的欧洲银行业者面临风险.

希腊财长Evangelos Venizelos表示,希腊决不会违约,并将留在欧元区.希腊政府正在与IMF和欧洲当局密切磋商,以获得80亿欧元的新一批援助贷款.

为应对危机,盖特纳呼吁制定本国财政和税收政策的欧洲各国决策者和欧洲央行加强合作.

增强EFSF的选项之一,是欧洲央行承诺提供大规模的融资,用临时性救助基金拨付资金,以弥补潜在的损失.

德国财长朔伊布勒称,在发挥欧洲救助基金的杠杆作用方面,他对任何想法都持开放态度,但表示,这不一定意味着欧洲央行应提供额外的火力.

作为欧洲决策者新思维的又一个信号,朔伊布勒表示,德国支持提前启动欧元区永久性救助机制,该机制目前计划于2013年中启动.新的机制或将给予决策者在发生违约时让民间债券持有人承担损失的权利,或比临时性基金更易发挥杠杆作用.

朔伊布勒重申,德国坚持认为,撙节是解决危机的药方."你不能用酒精来让一个酒鬼戒酒...缺乏需求的主要原因是信心的缺失,"他表示.(完)