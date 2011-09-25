(重温稿)〔中国新股〕中国水电A股发行价区间定为4.5-4.8元/股,最高募资144亿元

路透上海9月25日电---中国大型综合建设集团--中国水利水电建设股份有限公司周日稍晚公告,确定A股首次公开发行(IPO)价格区间为4.5-4.8元/股,募资额至多144亿元人民币,将成为今年以来A股最大规模IPO.

公告显示,本次中国水电A股发行数量确定为30亿股,此前计划为不超过35亿股;上述发行价区间对应的摊薄2010年市盈率为15-16倍.

据此前招股书,此次募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,原计划使用募集资金合计173.17亿元.

按公司安排,9月27日(周二)为该股网上申购日,28日确定最终发行价格.发行结束後将尽快申请在上海证交所上市.中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商,财务顾问为中信证券(600030.SS).

汤森路透旗下IFR此前曾引述消息人士称,中信建投给予的中国水电建议询价区间为每股5.39-6.41元,对应2011年动态市盈率为13.5-16倍;中银国际证券给出的区间为每股5.3-6.3元,对应2011年市盈率为13.5-16.1倍.[ID:nCN1977875]

此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.

中国水电以工程承包为核心业务,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务.该公司去年营业收入1,014.94亿元,归属于母公司所有者的净利润为29.11亿元;2010年在中国对外承包工程企业中经营额排名第三位,新签合同额排名第二位.(完)