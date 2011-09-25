(重温稿)〔中国新股〕证监会将于周三审核中国交通建设至多35亿A股IPO申请

路透上海9月24日电---继大盘新股中国水利後,中国证监会上周六公告称,证监会发审委将于周三(28日)审核中国交通建设(1800.HK)首次公开发行(IPO)申请,该公司拟在上海证券交易所发行不超过35亿股,募资规模不超过200亿元人民币.

据预披露资料显示,本次发行後公司总股本不超过183.25亿股,募集资金扣除发行费用後,将用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目及偿还银行贷款.

本次新股发行量约占中国交通建设本次发行完成後总股本的19.10%,其中包含用于换股吸收合并路桥建设600263.SS而发行的A股股票.

中银国际、国泰君安及中信证券(600030.SS)为中国交通建设是次发行的主承销商.

中国交通建设上半年净利升52%,为58.29亿元.中国交通建设是中国最大的港口建设商公司,主要从事港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包;工程技术研究、咨询等.

中国水利A股IPO已于近期获批,以35亿股发行数量计算,募资金额或高达224.35亿元,较原募资金额高29.55%.[ID:nCN1977875](完)

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