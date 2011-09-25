〔中国能源〕拟确定页岩气为独立矿种,并出台财政补贴等政策--政府官员

路透成都9月26日电---中国政府官员周日称,中国拟将页岩气确定为一个独立矿种,鼓励多种投资主体进入页岩气勘查开发领域,并正在研究价格、补贴以及专项资金等政策以促进页岩气行业发展.

国土资源部油气资源战略研究中心副主任车长波在成都举行的第十一届中美油气峰会上称,国内的石油公司可以在自己的油气矿业权内从事页岩气勘探开发,无需重新申请采矿许可,但其他欲参与进来的公司则需要申请采矿许可.

车长波并强调,凡资金实力雄厚,具有气体勘查资质的企业可独立进入;而资金实力雄厚,无气体勘查资质的企业可与有资质的单位合资、合作进入.

"页岩气,我们现在的管理原则是,确定页岩气的独立矿种地位现在正在申请当中,我们鼓励多种投资主体进入页岩气勘查开发领域,"他指出,其中还有详细的规则待进一步完善.

但对于外国投资企业是否能参与国内页岩气勘探开发,车长波称,目前还没有讨论到外国公司能否参加页岩气区块投标,而如果一些没有对外合作权的国内公司获得了页岩气开采矿权将如何进行对外合作,亦是中国政府要尽快理清的问题,"应该说不久的将来会有一个答案."

目前,中国已经在今年7月进行了第一轮页岩气探矿权竞争性出让招标,仅有中石化、中海油、中石油、中联煤层气、河南煤层气以及延长石油公司六家国内企业参与竞标,最终中石化和河南煤层气公司中标.

而中化、中信资源以及振华石油等未被允许参加;外资企业亦未能参加竞标,但中国表示欢迎其与国内公司的合作.

**积极研究扶持政策**

尽管中国非常期望页岩气资源能够被尽快开发以弥补日益增长的国内天然气需求,但中国可能会相对谨慎开发其页岩气资源.

监管层人士亦表示,不希望中国的页岩气开发领域走煤炭开发的老路,即中国此前完全放开煤炭开采领域後,部分导致中国煤炭开采事故频发以及乱采乱挖现象.

"我们还是希望页岩气的发展不要像煤炭一样,应该有序发展."中国国家能源局油气司司长张玉清称.

中国国内的初步评价是,页岩气资源量约为21.5-45万亿立方米,中值为30万亿方,主要分布在南方、西北、华北、东北和青藏五大区域,其中南方和西北是成藏条件有利区和主要富集区.

张玉清称,能源局在"十二五"(2011-2015年)期间将推动设立页岩气专项资金,研究价格机制和相关财政政策,以支持页岩气发展.

在页岩气开发领域拥有成功经验的美国的页岩气产量已占其天然气产量的1/4,已经摆脱了此前天然气供应不足的窘境,并有望进行出口;而当前中国的页岩气产业还处于婴儿期.

"美国的经验告诉我们,政府给了很多政策.中国也正在研究价格政策,还有补贴政策,这些都引起了高层的重视."张玉清告诉路透.

而根据中国"十二五"规划,中国将加大石油天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量,促进天然气产量快速增长,并推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用.

国家能源局《页岩气"十二五"发展规划》的目标是,摸清页岩气资源潜力,加大科研攻关力度,制定页岩气产业政策,明确行业准入门槛和标准,并加大政策支持力度.(完)