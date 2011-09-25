《欧洲金融焦点》欧洲因行事不力而饱受指责,寻求增强危机基金能力

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧洲在各方压力之下,寻求增强对抗危机的力度
* 只有ECB有"惊吓"市场的能力--IMF
* 希腊财长:一定能度过危机
* IMF代表团将很快重返希腊
路透华盛顿9月25日电---欧洲决策者因未能阻止欧元区债务危机而饱受指责,终于开始研究新办法,防止希腊局势拖累全球经济.
整个周末,美国、中国和其它国家都在告诫欧洲决策者,他们必须更加积极地应对危机.欧洲官员随即集中精力设法增强其现有的4,400亿欧元救援基金.
关于欧洲央行(ECB)是否应该承诺拿出更多的资源来支撑欧洲银行业者的实力,并帮助困境中的欧元区成员国度过难关,仍然存在深刻的分歧.
对于欧洲是否能控制住危机的担忧,令金融市场重挫.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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