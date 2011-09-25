《欧洲金融焦点》欧洲因行事不力而饱受指责,寻求增强危机基金能力

* 欧洲在各方压力之下,寻求增强对抗危机的力度

* 只有ECB有"惊吓"市场的能力--IMF

路透华盛顿9月25日电---欧洲决策者因未能阻止欧元区债务危机而饱受指责,终于开始研究新办法,防止希腊局势拖累全球经济.

整个周末,美国、中国和其它国家都在告诫欧洲决策者,他们必须更加积极地应对危机.欧洲官员随即集中精力设法增强其现有的4,400亿欧元救援基金.

关于欧洲央行(ECB)是否应该承诺拿出更多的资源来支撑欧洲银行业者的实力,并帮助困境中的欧元区成员国度过难关,仍然存在深刻的分歧.