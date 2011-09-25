〔东京汇市〕欧元回落,未能守住先前涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2159GMT---欧元兑美元EUR=周一在亚洲盘初回落至1.3515美元,未能守住此前至1.3585美元的涨势,因欧元区传出的消息喜忧参半,市场反应较为谨慎.
有报导称,欧元区领导人考虑制定银行业资本重组计划,利用欧洲金融稳定机构(EFSF)融资数万亿欧元,希腊将有序违约,欧央行恢复为银行业提供一年期信贷工具并可能降息.
表面上看,这些举措应有助于缓解危机,但缺乏细节,市场过去已多次失望.标准普尔警告称,这些计划将导致评级被调降.
美元指数=USD小跌至78.222,美元兑日圆JPY=持稳在76.54日圆.欧元兑日圆EURJPY=亦持稳在103.40,上周曾跌至10年低点.澳元兑美元AUD=D4回落至0.9785美元,先前一度涨至0.9865美元.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。