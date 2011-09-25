〔东京汇市〕欧元回落,未能守住先前涨势

2159GMT---欧元兑美元EUR=周一在亚洲盘初回落至1.3515美元,未能守住此前至1.3585美元的涨势,因欧元区传出的消息喜忧参半,市场反应较为谨慎.

有报导称,欧元区领导人考虑制定银行业资本重组计划,利用欧洲金融稳定机构(EFSF)融资数万亿欧元,希腊将有序违约,欧央行恢复为银行业提供一年期信贷工具并可能降息.

表面上看,这些举措应有助于缓解危机,但缺乏细节,市场过去已多次失望.标准普尔警告称,这些计划将导致评级被调降.

美元指数=USD小跌至78.222,美元兑日圆JPY=持稳在76.54日圆.欧元兑日圆EURJPY=亦持稳在103.40,上周曾跌至10年低点.澳元兑美元AUD=D4回落至0.9785美元,先前一度涨至0.9865美元.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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