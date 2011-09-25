《独家新闻》增强欧洲纾困基金可能影响该地区的债信评级--标普

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月25日电---标准普尔主权评级部门主管David Beers警告称,欧洲加紧应对欧元区债务危机的努力有可能引发该地区债信评级被调降.
他表示,现在想知道欧洲决策当局将如何增强欧洲金融稳定机构(EFSF),这样做的效果如何以及可能对信贷产生什麽影响,都还为时过早.
但他指出,对此作出的不同选择,将有可能"以不同方式对债信产生影响",包括法国和德国这样的主要欧元区国家.
欧洲的官员们正在想方设法获得更多资源,帮助欧元区减轻债务危机带来的影响.他们正在考虑各种办法,通过杠杆途径增强4,400亿欧元EFSF基金的作用,不过具体怎麽做还不明确.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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