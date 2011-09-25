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宏观经济 | 2011年 9月 26日 星期一 07:06 BJT

《美国重要政经日程》--9月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1315 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就"货币政策和就业创造"发表演讲.

1400 - 商务部公布8月新屋销售.

1500 - 农业部公布一周谷物和油籽出口检验报告.

1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售.

1530 - 每周例行标售三个月和六个月期国库券.

1640 - 美国财政部长盖特纳参观UPS中心後向媒体发表演说.

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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