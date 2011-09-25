〔表格〕新西兰8月出现贸易逆差,为八个月来首次

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿9月26日电---周一公布的数据显示,新西兰8月出现八个月来的首次贸易逆差,由于石油和机械进口大增且出口下滑.8月的逆差拖低了年度贸易顺差.
新西兰统计局数据显示,新西兰截至8月31日的一年贸易顺差为10.8亿新西兰元(8.44亿美元).截至7月的一年贸易顺差下修为13.0亿新西兰元.
新西兰8月贸易逆差为6.41亿新西兰元,为2010年12月以来首次录得月度贸易逆差,且为两年来最大逆差幅度;7月修正值为贸易顺差1.11亿新西兰元.
路透调查原预估,截止8月一年的贸易顺差13.3亿新西兰元,8月逆差4.5亿新西兰元.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
11年8月 前月 上年同期
贸易收支 逆差6.41 顺差1.11(顺差1.29) 逆差4.30
出口 34.4 37.2 31.3
进口 40.8 36.1(35.9) 35.6
---------------------------------------------------------------
年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至11年8月一年 截至11年7月一年 截至10年8月一年
贸易收支 顺差10.8 顺差13.0(顺差13.1) 顺差8.7
出口 465.5 462.4 414.4
进口 454.6 449.2 405.7
新西兰统计局称,9月数据将于10月27日公布.(完)
浏览新西兰数据相关新闻,请点选[ECI-NZ-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 徐文焰;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。