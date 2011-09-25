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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 06:45 BJT

〔表格〕新西兰8月出现贸易逆差,为八个月来首次

路透惠灵顿9月26日电---周一公布的数据显示,新西兰8月出现八个月来的首次贸易逆差,由于石油和机械进口大增且出口下滑.8月的逆差拖低了年度贸易顺差.

新西兰统计局数据显示,新西兰截至8月31日的一年贸易顺差为10.8亿新西兰元(8.44亿美元).截至7月的一年贸易顺差下修为13.0亿新西兰元.

新西兰8月贸易逆差为6.41亿新西兰元,为2010年12月以来首次录得月度贸易逆差,且为两年来最大逆差幅度;7月修正值为贸易顺差1.11亿新西兰元.

路透调查原预估,截止8月一年的贸易顺差13.3亿新西兰元,8月逆差4.5亿新西兰元.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

11年8月 前月 上年同期

贸易收支 逆差6.41 顺差1.11(顺差1.29) 逆差4.30

出口 34.4 37.2 31.3

进口 40.8 36.1(35.9) 35.6

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年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至11年8月一年 截至11年7月一年 截至10年8月一年

贸易收支 顺差10.8 顺差13.0(顺差13.1) 顺差8.7

出口 465.5 462.4 414.4

进口 454.6 449.2 405.7

新西兰统计局称,9月数据将于10月27日公布.(完)

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--编译 徐文焰;审校 郑茵

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