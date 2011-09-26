《一周经济焦点》经济形势恶化,前途未卜

亚洲经济记者 Emily Kaiser; 编译 李爽

路透9月25日电---人们原本预期,全球经济到现在应该有所好转.

就在几个月前,主流观点还认为,受日本地震和中东产油国动乱影响,经济成长处于"疲弱阶段".而一旦全球供应链恢复正常和油价回落,今年下半年经济将开始复苏.

周末各国财长齐聚华盛顿,从他们的腔调中可以感觉到,现在已经没有人再认同这种观点了.

"全球经济进入了一个危险期,各成员国需要保持高度警惕和协调,并准备采取大胆举措,国际货币基金组织(IMF)亦然,"IMF政策指导委员会周六警告称.

澳州国库部长斯万称决策者们"情绪低落".金融市场预期希腊违约风险在上升,而违约触发的恐慌反应或甚于当年雷曼兄弟倒闭.

"雷曼兄弟那场危机需要救助的是一家公司,如今面对的则是一个国家的主权债务,因此从某种意义上讲,形势要更严峻,"日本财务大臣安住淳称.

20国集团(G20)可以给出的最为有力的声明就是一项承诺:欧元区领袖到11月时将找到一种途径,提高金融稳定基金的灵活性.外界广泛认为,若危机侵袭意大利或西班牙,现在的稳定基金规模将不足以应对危机.

"即便明天从火星掉下来一大笔资金,并帮助希腊偿还所有债务,但欧洲危机的基本面不会改变,"美国白宫前经济顾问萨默斯称.

摩根大通分析师将全球经济再现疲态归咎于"能力危机".他们在写给客户的报告中指出,直到8月时经济实际上逐渐摆脱日本地震的影响,但那时欧洲债务问题加剧,而美国债务上限之争令人怀疑华府是否有解决其长期预算需求的政治意愿.

周日,IMF一位高级官员称,只有欧央行有"惊吓"金融市场的能力.此言论给欧洲带来加强应对危机的新压力.

美国在解决短期预算问题方面也难度不小.最早可能在周一有所行动,届时国会将就另一项支出议案进行辩论.如果议员没有行动,帮助受灾者的一项计划可能到周二资金告磐.

至于欧洲,摩根大通现预计其经济会有温和衰退--这项预测的前提是假定决策者"采取大规模举措,对银行业者和主权国家提供巨额支持".

若非如此,经济低迷情势可能更严重,没有一个地区能够幸免.

**经济丧失动能**

已有迹象显示,全球经济正在丧失动能.上周中国公布的一份制造业民间调查显示,9月制造业采购经理人指数(PMI)或连续第三个月萎缩.[ID:nCN1979171]