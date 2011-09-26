〔俄罗斯政经〕财长库德林不愿意效力拟由梅德韦杰夫执掌的下届政府

* 财长库德林不愿意在梅德韦杰夫手下工作

* 普京准备2012年竞选总统

* 梅德韦杰夫将成为下届总理

* 担心经济在普京治下陷入迟滞

路透莫斯科/华盛顿9月25日电---俄罗斯总理普京计划竞选下届总统,并准备让梅德韦杰夫担任总理.财长库德林周日对普京的这项计划表示反对.

普京明年3月准备再度竞选总统的计划让外国投资者感到忧虑.

库德林是普京的盟友,具有当总理的抱负.他说,他与梅德韦杰夫"意见分歧".在被迫放弃连任总统的梦想之後,梅德韦杰夫现在可能需要努力树立担任总理的威望.

"我不会在新一届政府中任职,"现年50岁的库德林在华盛顿参加会议期间表示.