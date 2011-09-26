〔俄罗斯政经〕财长库德林不愿意效力拟由梅德韦杰夫执掌的下届政府

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 财长库德林不愿意在梅德韦杰夫手下工作
* 普京准备2012年竞选总统
* 梅德韦杰夫将成为下届总理
* 担心经济在普京治下陷入迟滞
路透莫斯科/华盛顿9月25日电---俄罗斯总理普京计划竞选下届总统,并准备让梅德韦杰夫担任总理.财长库德林周日对普京的这项计划表示反对.
普京明年3月准备再度竞选总统的计划让外国投资者感到忧虑.
库德林是普京的盟友,具有当总理的抱负.他说,他与梅德韦杰夫"意见分歧".在被迫放弃连任总统的梦想之後,梅德韦杰夫现在可能需要努力树立担任总理的威望.
"我不会在新一届政府中任职,"现年50岁的库德林在华盛顿参加会议期间表示.
他对梅德韦杰夫支持增加军费开支表示异议,他说,"我认为,这种意见不合,将让我难以加入这个政府."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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