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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 10:05 BJT

中国发改委副主任解振华:中国未来五年将投2万亿发展低碳经济

路透北京9月25日电---《中国日报》周日援引国家发改委副主任解振华的话称，中国未来五年将投资2万亿元，推动绿色低碳经济发展。

解振华称，中国政府将在今年开始的“十二五”期间推出一系列项目，促进低碳发展。

解振华在第二届中国（天津滨海）国际生态城市论坛上称，该计划包括建设一百个资源综合利用的示范基地，在五省八市进行低碳试点项目。（完）

--编译：黎黎 发稿：王凤昌

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