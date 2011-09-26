中国发改委副主任解振华:中国未来五年将投2万亿发展低碳经济

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月25日电---《中国日报》周日援引国家发改委副主任解振华的话称，中国未来五年将投资2万亿元，推动绿色低碳经济发展。
解振华称，中国政府将在今年开始的“十二五”期间推出一系列项目，促进低碳发展。
解振华在第二届中国（天津滨海）国际生态城市论坛上称，该计划包括建设一百个资源综合利用的示范基地，在五省八市进行低碳试点项目。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。