〔国际油市〕美国原油期货涨1美元,因欧洲着手增强债务危机纾困基金

路透首尔9月26日电---美国11月原油期货CLc1周一短暂上涨1美元,因欧洲决策当局开始寻找新途径来遏制欧元区债务危机.

2250GMT,该合约上扬0.79美元至每桶80.64;上周五结算价报79.85美元,为8月9日以来最低结算价.

ICE布兰特原油期货11月合约LCOc1扬升0.36美元至每桶104.33,上一交易日结算价报103.97,亦为近月合约自8月9日以来的最低收位.(完)