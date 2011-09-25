〔国际油市〕美国原油期货涨1美元,因欧洲着手增强债务危机纾困基金

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月26日电---美国11月原油期货CLc1周一短暂上涨1美元,因欧洲决策当局开始寻找新途径来遏制欧元区债务危机.
2250GMT,该合约上扬0.79美元至每桶80.64;上周五结算价报79.85美元,为8月9日以来最低结算价.
ICE布兰特原油期货11月合约LCOc1扬升0.36美元至每桶104.33,上一交易日结算价报103.97,亦为近月合约自8月9日以来的最低收位.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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