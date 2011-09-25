《全球汇市焦点》新兴经济体央行加大干预力度以支撑本币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 韩国卖出40亿美元,推动韩元走高1.2%
* 印度央行表示没有制定汇率目标
* 巴西表示正在监控汇率对通胀的影响
路透9月23日电---亚洲和拉美经济体央行本周加倍努力支撑本国货币,因担心全球经济增长放缓可能促使投资者从新兴市场撤资.
美国联邦储备理事会(美联储)对美国经济发表黯淡预测後投资者焦虑情绪升温,本已对希腊可能违约及欧洲银行业发生危机而惴惴不安的市场愈加惊慌.
投资者纷纷争抢具有避险功能的美国公债和美元,导致印度,巴西等货币跌至多年低点.
韩国周五加大干预力度,支撑韩元脱离一年来低位,不过韩元仍将录得2009年初以来最大单周跌幅.
泰国和菲律宾央行本周亦大举入市,印尼央行更是买进长期债券.印度周五表示,只是试图通过买进卢比来降低市场波动.印度卢比兑美元已触及28个月低点.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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