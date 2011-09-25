〔希腊金融〕德国副财长称,有关拨付希腊援助金的决议不会很快作出

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月25日电---债台高筑的希腊可能得等到下个月初的关键会议後,才能知道其欧洲夥伴及国际货币基金组织(IMF)对于其援助金拨付事项的决定.
"有鉴于IMF、欧洲央行及欧盟委员会的脚步延迟,我不认为即将于10月3日的召开的欧元集团会议将会就第六批援助金做出决议."德国财政部副部长Joerg Asmussen周日在IMF会议场外的一次谈话指出.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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