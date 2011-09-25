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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 07:20 BJT

〔希腊金融〕德国副财长称,有关拨付希腊援助金的决议不会很快作出

路透华盛顿9月25日电---债台高筑的希腊可能得等到下个月初的关键会议後,才能知道其欧洲夥伴及国际货币基金组织(IMF)对于其援助金拨付事项的决定.

"有鉴于IMF、欧洲央行及欧盟委员会的脚步延迟,我不认为即将于10月3日的召开的欧元集团会议将会就第六批援助金做出决议."德国财政部副部长Joerg Asmussen周日在IMF会议场外的一次谈话指出.

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