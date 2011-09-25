〔中国经济〕保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动--央行行长

路透上海9月26日电---中国人民银行行长周小川强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.

他在参加国际货币基金组织(IMF)国际货币与金融委员会(IMFC)第24届部长级会议的发言中指出,中国政府将进一步把握好宏观经济政策的方向、力度和节奏,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期三者的关系.

刊登在央行网站的新闻稿引述周小川称,上次会议以来,世界经济复苏势头明显减弱,经济运行下行风险加大,迫切需要加强全球合作.

他呼吁,主要发达国家应尽快出台明晰可信的中期调整战略,提振市场信心,抵制贸易保护主义;新兴市场和发展中国家应继续调整结构,增加经济增长的可持续性.

他并称,今年以来中国经济仍保持平稳较快发展,继续由前期政策刺激的过快增长向自主增长有序转变,贸易平衡趋于改善.预计全年经常项目顺差对国内生产总值(GDP)的比值将进一步明显下降.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

谈及IMF的改革,周小川则认为,基金组织应继续改善份额和治理结构,尽快推动2010年份额改革一揽子方案的生效,切实保障长期资金的来源,以满足成员国应对危机的需要.此外应继续深入研究国际货币体系的内在缺陷,推动国际储备货币体系多元化,并向着币值稳定、供应有序、总量可控的方向完善.(完)

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