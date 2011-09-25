〔香港个股〕阿里巴巴拟将旗下HiChina股份分拆在美国上市

路透上海9月26日电---中国最大B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK周一公告称,拟通过首次公开发售股份(IPO)形式把非全资附属公司HiChina Group Limited股份分拆,HiChina将寻求在美国上市.

公告称,HiChina现正寻求于美国独立上市及进行公开发售,有关发售文件现正由相关证券监管当局审阅.有关发售的详情(包括其规模、结构及价格)亦未落实.

HiChina为一家领先及全方位互联网基础设施服务的供应商,向中国中小企业提供域名服务、传统网站托管服务、云端服务以及网站建设解决方案.透过提供全面及综合的产品及服务途径,HiChina可协助其客户建立网上平台并进行商务交易.

阿里巴巴上周五收报6.99港元,过去一个月下跌21.61%.(完)