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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--9月26日****

路透9月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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9月26-29日

0600 德国进口物价(较前月) 8月 0.1% +0.8%

(较上年同期) 7.2% +7.5%

9月26日(一)

0800 意大利消费者信心 9月 98.5 100.3

0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 106.9 108.7

现况指数 116.5 118.1

预期指数 97.8 100.1

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06

1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8

2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月23日(五)

0645 法国企业景气指数 9月 99 102

法国消费者信心指数 9月 80 84

0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -0.1% --

(较上年同期) -2.4% --

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差23.99 --

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 122.2 --

9月25日(日)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.41 逆差4.5

截至8月的一年 顺差10.8 顺差13.3

进口(亿新西兰元) 8月 40.8 38

出口(亿新西兰元) 34.4 34.5 (完)

--整理 艾茂林/肖群英;审校 张荻

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