主要国家经济指标预测--9月26日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
9月26-29日
0600 德国进口物价(较前月) 8月 0.1% +0.8%
(较上年同期) 7.2% +7.5%
9月26日(一)
0800 意大利消费者信心 9月 98.5 100.3
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 106.9 108.7
现况指数 116.5 118.1
预期指数 97.8 100.1
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8
2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 99
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
9月23日(五)
0645 法国企业景气指数 9月 99 102
法国消费者信心指数 9月 80 84
0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -0.1% --
(较上年同期) -2.4% --
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差23.99 --
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 122.2 --
9月25日(日)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 8月 逆差6.41 逆差4.5
截至8月的一年 顺差10.8 顺差13.3
进口(亿新西兰元) 8月 40.8 38
出口(亿新西兰元) 34.4 34.5 (完)
--整理 艾茂林/肖群英;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。