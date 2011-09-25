《中国报摘》--中国证券报9月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--9月以来,受中秋等节日消费因素带动,中国食品价格继续呈现小幅环比上涨势头.分析人士认为,目前居民消费价格指数(CPI)从环比看仍处于上涨通道,但在翘尾因素带动下,9月CPI同比涨幅可能继续小幅回落.
* 其他:
--中信证券(600030.SS)首席经济学家诸建芳表示,目前通胀放缓的有利因素增多,预计四季度CPI将回落至5%左右,明年初将继续回落至4%以下.
--深交所日前发布公告,对存在巨额违规担保事项行为的ST海龙(000677.SZ)及相关当事人给予公开谴责.
--自今年7月起,因传闻涉矿而股价飞涨逾150%的多伦股份(600696.SS),澄清公告却姗姗来迟,且原本持股仅36.5%的大股东多伦投资竟然在股价高位期间减持超过总股本10%的股份,董事长林建星辞职.(完)
--整理 曾菱; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。