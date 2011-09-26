〔中国金融〕中投公司总经理称无意投资欧债--报载

路透上海9月26日电---虽然陷入债务危机的欧洲国家一直希望中国能出手相救,不过掌管逾3,000亿美元规模的中国主权财富基金--中国投资有限责任公司[CIC.UL]总经理高西庆近日表示,中投无意投资欧债.

上海证券报周一并引述高西庆称,"我们有我们的政策,也有自己的问题.正如温家宝总理说的,'我们愿意支持欧洲',但中投要对国家负责,需要考虑各种风险系数,保证盈利."

他指出,欧债危机的形成有其政治、经济和文化背景,欧洲各国应改变其开支习惯,并重新思考其财经系统中的一些惯常做法.

据中投公司去年年报,去年底其现金比例仅4%,可投资空间已相当小.之前有报导称,国家正考虑给予中投公司第二次注资,规模可能超过1,000亿美元.

欧债危机漩涡中心的希腊迄今为止尚未锁定其第二批援助资金,有关该国能否满足援助条款的问题仍未解决.报导引述花旗的经济学家称,他们预计希腊最早会在12月份开始重组债务.(完)