版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 07:52 BJT

《中国报摘》--金融时报9月26日

* 头版头条:

--中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织国际货币与金融委员会(IMFC)第24届部长级会议上指出,当前和今後一个时期,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.

* 其他:

--国家能源局副局长吴吟表示,"十一五"(2006-2010年)时期,是新中国成立以来中国能源产业发展最快的五年,一次能源生产总量连续五年居世界第一,能源自给率保持在90%以上.

--北京大学副校长刘伟撰文称,面对不断上升的通胀压力,货币政策实现其有效反通胀目标面临越来越复杂的约束,从而加剧了反通胀的艰巨性.(完)

--整理 沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐