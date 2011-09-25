《中国报摘》--金融时报9月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国人民银行行长周小川在国际货币基金组织国际货币与金融委员会(IMFC)第24届部长级会议上指出,当前和今後一个时期,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.
* 其他:
--国家能源局副局长吴吟表示,"十一五"(2006-2010年)时期,是新中国成立以来中国能源产业发展最快的五年,一次能源生产总量连续五年居世界第一,能源自给率保持在90%以上.
--北京大学副校长刘伟撰文称,面对不断上升的通胀压力,货币政策实现其有效反通胀目标面临越来越复杂的约束,从而加剧了反通胀的艰巨性.(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。