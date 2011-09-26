〔离岸人民币〕马来西亚首宗人民币伊斯兰债券延後发行--IFR

路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，上周四由亚洲开始的全球市场震荡迫使该地区筹资案无法推进，其中马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional的离岸人民币伊斯兰债券也被逼延後发行。

该交易上周二完成路演後，有传言称收益率在2%区域，债券期限约为三年和五年。熟悉内情的人士称，上周三债券发行没有立即启动，因为要等待批准和文件的制作完成。

中银国际、马来西亚联昌国际银行（CIMB Bank）和苏格兰皇家银行担任该交易的主承销商，这将是点心债市的首笔伊斯兰融资工具。Danga Capital是该信托凭证的发行人，该信托凭证对Khazanah享有追索权。(完)

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