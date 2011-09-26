中国计划2015年实现养老保障全覆盖

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月23日电---中国政府周五称，"十二五"期间，中国计划将养老保障制度覆盖范围扩大至全国，但也承认面临人口老龄化加快的巨大挑战。
经济学家和人口学家称，中国将成为全球首个未富先老的国家。
许多人口学家认为，中国推行的计划生育政策曾是解决人口过剩问题的关键，而如今却威胁到中国经济的未来。
专家称，中国将面临劳动力减少、老龄化加剧的问题。
中国政府官网(www.gov.cn)上发布的通知称，国务院指出，从2011年到2015年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿。
《中国老龄事业发展"十二五"规划》文件称，老年人口比重将由13.3%增至16%。
"未来20年，我国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番，老龄事业发展任重道远。我们必须深刻认识发展老龄事业的重要性和紧迫性。"(完)
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。