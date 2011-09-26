《中国报摘》--其他报纸重要消息9月26日(I)

**上海证券报**

--中国投资有限责任公司[CIC.UL]总经理高西庆表示,中投无意投资欧债.欧洲各国应改变其开支习惯,并重新思考其财经系统中的一些惯常做法.

--中国光大集团董事长唐双宁表示,由于成立时间短、机构网点少,中国的中小银行普遍面临存款和流动性等难题,为了生存徘徊于违规边缘,比如高息揽存及资源型人才的"挖墙脚"等.建议实施更具差别化的监管政策,给予中小银行适当松绑.

--国家发改委副主任解振华表示,中国当前正处于城镇化快速发展阶段,2010年底城市化率达47.5%,预计到"十二五"(2011-2015年)末,这一比例将超过51%.

--从国土资源部获悉,中国稀土资源主要产地内蒙古包头市、山东济宁市、四川凉山州政府已经签署轻稀土矿产开发监管区域联合行动方案.此外,国土资源部要在已发布的首批稀土国家规划矿区基础上,再划定一批国家规划矿区作为战略资源储备地.

**第一财经日报**

--在上周五举行的第二次保荐人培训班上,一则消息在投行圈内引起较大震动.一位参会的保荐代表人透露,证监会拟从明年起,将首次公开发行新股(IPO)的预披露时间提至初审会之前.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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