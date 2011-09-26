《欧洲央行焦点》欧央行或重推一年期流动性操作,且有可能降息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国央行总裁魏德曼、欧央行管委克诺特和诺沃特尼讨论12个月流动性操作
* 分析师称利率决议前可能有所行动
* 一些分析师和货币市场预计欧央行将在10月降息
* 德国料不会重回衰退
* 拉加德呼吁欧央行和EFSF联合买债
路透华盛顿9月23日电---决策者周五暗示,欧央行将重新推出12个月流动性操作,以帮助银行业者进行较长期融资,并缓和市场的紧张情绪.
央行人士温和言论也增强了分析师和市场对欧央行降息临近的预期,一些人预计最快会在下月降息50个基点,但是否如此还存高度不确定性.
德国央行总裁魏德曼周五称,欧央行能够在必要时向银行长期提供一年期流动性,奥地利和比利时央行总裁也在谈论这一举措.
奥地利央行总裁诺沃特尼表示,"在全面动用政策举措的情况下,我们还拥有的工具之一就是一年期流动性操作.我认为考虑重新推出此举可能是明智之选.我们可以加以讨论."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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