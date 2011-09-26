《欧洲央行焦点》欧央行或重推一年期流动性操作,且有可能降息

* 德国央行总裁魏德曼、欧央行管委克诺特和诺沃特尼讨论12个月流动性操作

* 分析师称利率决议前可能有所行动

* 一些分析师和货币市场预计欧央行将在10月降息

* 德国料不会重回衰退

* 拉加德呼吁欧央行和EFSF联合买债

路透华盛顿9月23日电---决策者周五暗示,欧央行将重新推出12个月流动性操作,以帮助银行业者进行较长期融资,并缓和市场的紧张情绪.

央行人士温和言论也增强了分析师和市场对欧央行降息临近的预期,一些人预计最快会在下月降息50个基点,但是否如此还存高度不确定性.

德国央行总裁魏德曼周五称,欧央行能够在必要时向银行长期提供一年期流动性,奥地利和比利时央行总裁也在谈论这一举措.