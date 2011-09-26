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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 08:23 BJT

全球外汇市场9月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0800 - 德国9月Ifo企业景气判断指数.

0800 - 意大利9月消费者信心指数.

0800 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特就英国经济和货币政策发表演讲.

1315 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就"货币政策和就业创造"发表演讲.

1230 - 美国芝加哥联邦储备银行8月全国活动指数.

1400 - 美国8月新屋销售.

2350 - 日本8月企业服务价格指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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