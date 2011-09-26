全球外汇市场9月26日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0800 - 德国9月Ifo企业景气判断指数.
0800 - 意大利9月消费者信心指数.
0800 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特就英国经济和货币政策发表演讲.
1315 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就"货币政策和就业创造"发表演讲.
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行8月全国活动指数.
1400 - 美国8月新屋销售.
2350 - 日本8月企业服务价格指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。