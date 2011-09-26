〔中国新债〕国开行周四招标的200亿元次级债已有初步定价区间--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士透露，中国国家开发银行[CHDB.UL]拟于9月29日(周四)招标发行的至多200亿元人民币（31.3亿美元）双品种固息次级债已有初步定价区间。
据悉，此次10年期品种（第5年末附发行人赎回权）利率区间约在高于二级市场价格50-60个基点；而30年期品种（第25年末附发行人赎回权）区间则约为5.90%-5.95%。“国开希望能控制在6%以内,”一位接近交易人士表示。
当期手续费则各为0.25%和0.45%。两个品种均设基本承销额，基本承销量部分手续费为10年期品种另加0.15%，30年期品种另加0.25%。
本期债券将采用数量招标，国开行表示该次级债发行申请已获银监会和中国人民银行批准。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。