〔中国新债〕国开行周四招标的200亿元次级债已有初步定价区间--IFR

路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士透露，中国国家开发银行[CHDB.UL]拟于9月29日(周四)招标发行的至多200亿元人民币（31.3亿美元）双品种固息次级债已有初步定价区间。

据悉，此次10年期品种（第5年末附发行人赎回权）利率区间约在高于二级市场价格50-60个基点；而30年期品种（第25年末附发行人赎回权）区间则约为5.90%-5.95%。“国开希望能控制在6%以内,”一位接近交易人士表示。

当期手续费则各为0.25%和0.45%。两个品种均设基本承销额，基本承销量部分手续费为10年期品种另加0.15%，30年期品种另加0.25%。

本期债券将采用数量招标，国开行表示该次级债发行申请已获银监会和中国人民银行批准。(完)

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