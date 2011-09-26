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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:09 BJT

〔中国股市〕上周五融资买入较前日减少25%,贵州茅台交易活跃

路透北京9月26日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,上周五融资买入额为

118,767万元人民币,较上交易日减少25.4%.标的证券贵州茅台(600519.SS)融资偿还额达

10,294万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,135,933 72,529 12,087

深圳证券交易所 1,313,033 46,238 13,530(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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