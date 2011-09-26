《中国债券市场每日交易备忘》--9月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国宁波开发投资集团10元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),招商银行主承

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二、新债上市:

国家开发银行180亿元10年期固息金融债110252,票面利率4.87%

上海电气集团20亿元一年期短融041154004,票面利率6.18%

南方工业集团25亿元一年期短融041161005,票面利率6.18%

山西国际电力5亿元一年期短融041161004,票面利率6.76%

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三、缴款:

财政部330.5亿元10年期固息国债(续发部分)110019,票面利率3.93%

国开行300亿元五年期固息金融债110253,票面利率4.68%

财政部60亿元一年期固息国债111713,票面利率3.85%

财政部150亿元三年期固息国债111714,票面利率5.58%

财政部90亿元五年期固息国债111715,票面利率6.15%

桂冠电力(600236.SS)17.7亿元一年期短期融资券041161006,票面利率6.76%

宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融041160003,票面利率6.18%

武钢集团30亿元一年期短融041153003,票面利率6.18%

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四、还本付息:

中国核工业建设集团10亿元一年期短融1081332到期兑付,票面利率3.14%

财政部200亿元10年期固息国债010010到期兑付,票面利率2.95%

上海建工集团12亿元一年期短融108331到期兑付,票面利率3.44%

财政部350.9亿元10年期特别国债0700003付息,票面利率4.46%

进出口银行150亿元五年期固息金融债080308付息,票面利率3.90%

常州市城市建设集团25亿元七年期固息债088042付息,票面利率6.30%

财政部268亿元五年期固息国债090024付息,票面利率2.90%

国电财务公司15亿元五年期固息债092206付息,票面利率4.60%

国家开发银行200亿元七年期固息债110216付息,票面利率4.25%

国家开发银行200亿元七年期浮息债(三个月SHIBOR基准)110217付息,基本利差-0.15%

广发银行27亿元10年期固息债(5+5)081903付息,票面利率5.85%

中信国安集团10亿元七年期浮息中票(一年定存基准)投资人选择权(5+2)0982132付息,基本利差2.20%

山东鲁能集团15亿元三年期浮息中票(一年定存基准)0982133付息,基本利差1.60%

西电股份(601179.SS)8亿元三年期中票0982134付息,票面利率4.5%

财政部260亿元五年期固息国债100007付息,票面利率3.36%

陜西有色金属控股集团10亿元五年期1082169付息,票面利率4.00%

进出口行129亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110304付息,基本利差0.72%

农发行250亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110405付息,基本利差0.78%

东方集团(600811.SS)5亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1181129付息,基本利差2.40%

中国国际信托投资公司45亿元15年期固息债028001付息,票面利率4.08%

建行(601939.SS)26.7亿元383个月期浮息A级ABS(七天回购利率基准)05310110付息,基本利差1.10%

建行(0939.HK)2.04亿元383个月期浮息B级ABS(七天回购利率基准)05310120付息,基本利差1.70%

建行0.53亿元383个月浮息C级ABS(七天回购利率基准)05310130付息,基本利差2.80%

建行0.91亿元383个月S级ABS 05310140付息,票面利率90%

财政部300亿元10年期固息国债060016付息,票面利率2.92%

建行35.82亿元374个月浮息A级ABS(一年期定存基准)0731011付息,基本利差0.90%

建行3.56亿元374个月浮息B级ABS(一年期定存基准)0731012付息,基本利差2.20%

建行0.82亿元374个月浮息C级ABS(一年期定存基准)0731013付息,基本利差5.88%

上海国际集团50亿元五年期固息债1082170付息,票面利率4.00%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国人民银行行长周小川强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较

快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.

[ID:nCN1986055]

--中国证券报报导称,9月以来,受中秋等节日消费因素带动,中国食品价格继续呈现小幅环

比上涨势头.分析人士认为,目前居民消费价格指数(CPI)从环比看仍处于上涨通道,但在翘尾

因素带动下,9月CPI同比涨幅可能继续小幅回落.

--中信证券(600030.SS)首席经济学家诸建芳表示,目前通胀放缓的有利因素增多,预计四

季度CPI将回落至5%左右,明年初将继续回落至4%以下.

国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)