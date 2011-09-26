〔离岸人民币〕台湾亚洲水泥首支点心债利率约2.95%,期限三年--IFR

路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，台湾主要水泥生产商--亚洲水泥(1102.TW)的首支点心债已经开始认购，利率可能在2.95%左右，期限三年，传言总额约为6亿元人民币（9,300万美元）。

汇丰控股(0005.HK)为唯一簿记管理人，与法国巴黎银行和瑞穗证券同为联席主承销。台湾评级机构中华信用评等对亚洲水泥的台湾本地评级为A+。

亚洲水泥有一家在香港上市的无评级子公司亚洲水泥（中国）(0743.HK)是本次债券的发行人。(完)

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