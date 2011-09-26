〔离岸人民币〕台湾亚洲水泥首支点心债利率约2.95%,期限三年--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，台湾主要水泥生产商--亚洲水泥(1102.TW)的首支点心债已经开始认购，利率可能在2.95%左右，期限三年，传言总额约为6亿元人民币（9,300万美元）。
汇丰控股(0005.HK)为唯一簿记管理人，与法国巴黎银行和瑞穗证券同为联席主承销。台湾评级机构中华信用评等对亚洲水泥的台湾本地评级为A+。
亚洲水泥有一家在香港上市的无评级子公司亚洲水泥（中国）(0743.HK)是本次债券的发行人。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。