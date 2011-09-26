梅德韦杰夫提议普京竞选俄总统

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月24日电(记者 Gleb Bryanski/Timothy Heritage)---俄罗斯总统梅德韦杰夫周六提议普京参加明年总统大选，这意味着梅普二人已达成默契，普京时隔四年将重返总统宝座。
梅德韦杰夫在执政党统一俄罗斯党大会上还表示，他将率领该党候选人参加12月4日国家杜马选举，这表明他在总统大选後可能在新政府任职。
梅德韦杰夫称："我认为，大会应支持党主席普京作为候选人参加总统大选。"与会者欢呼雀跃，对此报以热烈掌声。
之前数月，外界一直揣测梅普二人明年究竟谁将竞选总统。
尽管普京未立即回复是否接受梅德韦杰夫提议，但梅德韦杰夫表态说明二者已经达成了共识。
一些经济学家称，普京比梅德韦杰夫更保守，因此，若普京重新入主克里姆林宫，可能导致经济陷入停滞。其他人则认为，两者的主要差异在领导风格，而非政策。(完)
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。