〔中国新债〕平安人寿周二将发行至多40亿元10年期次级债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国平安人寿将于9月27日(周二)簿记建档定价至多40亿元人民币（6.27亿美元）10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权），发行利率区间为5.70%-6.30%。
中诚信给予本期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。平安资产管理和平安证券为联席主承销商，本期债务发行首日9月28日，起息日9月28日，将由私募方式进行配售。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。