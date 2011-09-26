版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 08:29 BJT

〔中国新债〕平安人寿周二将发行至多40亿元10年期次级债--IFR

路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国平安人寿将于9月27日(周二)簿记建档定价至多40亿元人民币（6.27亿美元）10年期次级债务（附第5年末发行人赎回权），发行利率区间为5.70%-6.30%。

中诚信给予本期债务AA+级信用评级，给予发行人主体评级为AAA。平安资产管理和平安证券为联席主承销商，本期债务发行首日9月28日，起息日9月28日，将由私募方式进行配售。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐