修正:〔日本股市〕日经指数触及六个月低点,但跌幅有限

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:内文第一段明确日股为假期後补跌.)
路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一跌至六个月盘中低点,受美国股市上周四跌势拖累,但在股利发放期限前的低接买盘限制了跌幅.日本市场上周五休市.
日经指数.N225下跌1.0%至8,478.92点,东证股价指数.TOPX跌1.0%至736.84点.
日经指数跌破9月14日低点8,499.34点,创震灾後3月15日触及8,227.63点以来盘中最低水准.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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