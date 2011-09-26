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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 09:09 BJT

修正:〔日本股市〕日经指数触及六个月低点,但跌幅有限

(更正:内文第一段明确日股为假期後补跌.)

路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一跌至六个月盘中低点,受美国股市上周四跌势拖累,但在股利发放期限前的低接买盘限制了跌幅.日本市场上周五休市.

日经指数.N225下跌1.0%至8,478.92点,东证股价指数.TOPX跌1.0%至736.84点.

日经指数跌破9月14日低点8,499.34点,创震灾後3月15日触及8,227.63点以来盘中最低水准.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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