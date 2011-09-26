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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:55 BJT

〔中国热股〕黄金类股早盘下挫,受国际金价大跌拖累

路透北京9月26日电---中国股市黄金类个股周一早盘下跌,受累于上周五国际金银等贵金属价格大跌,中金黄金(600489.SS)和山东黄金(600547.SS)开盘跌幅超过3%.

北京时间9:50时,山东黄金下跌2.77%,中金黄金跌1.95%.大盘沪综指.SSEC则由跌转升,上涨0.16%.

海外大宗商品上周五大多下跌,其中金价大跌逾6%,为2008年金融危机爆发以来的最大跌幅,触及8月初以来最低;现货银XAG=暴跌15%,至七个月低位.[O/NCN][GOL/HCN][MET/LCN](完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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