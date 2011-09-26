〔中国热股〕黄金类股早盘下挫,受国际金价大跌拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月26日电---中国股市黄金类个股周一早盘下跌,受累于上周五国际金银等贵金属价格大跌,中金黄金(600489.SS)和山东黄金(600547.SS)开盘跌幅超过3%.
北京时间9:50时,山东黄金下跌2.77%,中金黄金跌1.95%.大盘沪综指.SSEC则由跌转升,上涨0.16%.
海外大宗商品上周五大多下跌,其中金价大跌逾6%,为2008年金融危机爆发以来的最大跌幅,触及8月初以来最低;现货银XAG=暴跌15%,至七个月低位.[O/NCN][GOL/HCN][MET/LCN](完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。