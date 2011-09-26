《中国股市盘前看点》--9月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国8月芝加哥联邦储备银行全国活动指数
--美国8月新屋销售年率
--德国9月Ifo企业景气判断指数
**宏观经济及政策面**
--中国人民银行行长周小川强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动. [nCN1986055]
--欧债危机愈演愈烈,中国央行副行长、国家外汇管理局局长易纲日前表示,会持续对欧元投资,但是中国在协助解决欧债危机中作用有限.[ID:nCN1985743]
**重点行业和公司**
--在7月惊现下滑後,8月中国银行业总资产恢复增长势头.银监会上周六公布数据显示,截至8月末,银行业总资产达104.44万亿元,同比增16.6%;总负债达97.79万亿元,同比增16%.[nCN1985903]
--中国政府官员周日称,中国拟将页岩气确定为一个独立矿种,鼓励多种投资主体进入页岩气勘查开发领域,并正在研究价格、补贴以及专项资金等政策以促进页岩气行业发展.[nCN1985907]
**新股发行**
--中国水电周日稍晚公告,确定A股首次公开发行(IPO)价格区间为4.5-4.8元/股,募资额至多144亿元人民币,将成为今年以来A股最大规模IPO.[nCN1985901]
**海外动向**
--美国股市周五收涨,但道琼工业指数录得2008年金融危机高峰以来最惨的一周,因欧洲债务危机不断恶化以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)警告美国经济风险巨大.道琼工业指数.DJI小涨37.65点,或0.35%,报10,771.48.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验整数位2,400点的支撑力度.(完)
--整理 林琦; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。