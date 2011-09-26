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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:14 BJT

〔全球金市〕金价持稳,受欧元区债务危机忧虑支撑

路透新加坡9月26日电---金价周一持稳,因市场预计欧元区债务危机将持续,周末的报导说明,目前的关注点似乎转向了保护银行业体系及防止危机蔓延,而非援救希腊.

0051GMT时,现货金XAU=小升0.2%至每盎司1,659.79美元,周五下跌4.6%,为2008年12月以来的最大单日跌幅.

现货金从本月稍早所及1,920.30美元的纪录高位重挫近14%,但今年迄今仍上涨17%.

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