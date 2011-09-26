〔全球金市〕金价持稳,受欧元区债务危机忧虑支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月26日电---金价周一持稳,因市场预计欧元区债务危机将持续,周末的报导说明,目前的关注点似乎转向了保护银行业体系及防止危机蔓延,而非援救希腊.
0051GMT时,现货金XAU=小升0.2%至每盎司1,659.79美元,周五下跌4.6%,为2008年12月以来的最大单日跌幅.
现货金从本月稍早所及1,920.30美元的纪录高位重挫近14%,但今年迄今仍上涨17%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。