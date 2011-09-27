〔路透专访〕中国雷士照明今年销售增长将比30%乐观,关注LED技术收购—董事长

* 今年的销售增长将比年初承诺的30%乐观

* 明年规划新增30亿元产值的生产能力

* 关注全球范围内LED技术公司的收购机会

作者 苏丹

路透北京9月27日电---中国领先照明产品供应商--雷士照明(2222.HK)董事长吴长江表示,今年全年的销售增长将比年初承诺的30%乐观,明年公司规划新增30亿元产值的生产能力,并关注全球范围内LED技术公司的收购机会.

吴长江在接受路透专访时表示,今年上半年成本上涨是不利因素,但公司毛利率仍有承受空间,"维持在25%都可以".他预计该公司的商业照明主打产品今年年底前仍不会提价,以期继续维持现有规模效应.

"下半年的主要投资将集中在研发、产能、人力资源及市场渠道上."吴长江对路透表示."我们的规划是明年再增加30亿(人民币)的产能."

他早前曾预期2011年目标产能总值(按销售价计算的产能)为50-60亿元人民币,较去年增加约30%.据此测算,至2012年末雷士照明的产能总值将增至80-90亿,增幅超过50%.

2011年中报显示,雷士照明期内录得收入和净利分别约2.67亿美元和3,958万美元,较去年同期大增30.9%和52.6%.但受原材料及人工成本上升拖累,毛利率从27.1%降到26.3%.

吴长江表示,年初时承诺全年销售收入增长30%的目标,"现在看来比较乐观".

目前中国照明市场主要厂商除飞利浦(PHG.AS)(PHG.N)、GE (GE.N)和欧司朗等跨国公司外,亦包括佛山照明(000541.SZ)、TCL(000100.SZ)、雪莱特(002076.SZ)、阳光照明(600261.SS)等中国上市公司.

**关注LED技术收购机会**

在国家节能减排利好政策及投资热钱的双重推动下,LED(发光二极管)被视为照明企业的下一块蛋糕.然而,雷士今年并不急于发力,而是等待明後年技术更加成熟,成本更多下降,及国家对于LED产品标准的进一步规范出台.

此前中国发改委提出2016年前彻底淘汰普通白炽灯目标.然而在上游芯片等核心技术尚被国外大公司垄断的情况下,目前90%的LED照明企业处于亏损.

"我现在在LED投入仍比较少,因为我觉得现在风险太大."吴长江说,并预计大幅增长的爆发点会在明後年到来,公司届时将大量投入.

据该公司中报数据,上半年LED产品毛利率为16.5%,比公司整体水平低近10个百分点,表明LED产品的成本目前仍处于高位,吸金能力尚弱.

中投顾问报告认为,由于与其它LED企业相比,雷士照明在LED上游产业链相对薄弱,因此与LED行业巨头合作成为其扩展市场的主要方式之一.

对此吴长江表示,雷士的品牌效应和近3,000家的销售终端才是公司发力LED市场的最大优势.此外,将采取"三条腿"走路的方式获得上游核心技术资源,即自主研发、代工和收购.

其中,收购方面将重点关注产值在两三个亿人民币以下的中小企业.

吴长江预计,雷士照明2011年LED产品销售额将占整体销售的5%左右,到2015年飙升至50%.目前该公司制造的LED产品芯片部件主要从科锐公司(CREE.O)和台湾星电等合作方获得.

**将择机增持**

本月9日,吴长江以每股3.3749港元向汇丰私人银行出售1,500万股股份.该减持举动引发雷士照明股价在19日一天之内重挫17.8%.

虽然公司在第二日即公告披露吴长江的此笔售股源于8月31日与汇丰私人银行订立的一宗看涨股权衍生品交易,但股价至今尚未回弹至3块以上价位.

吴长江确认,他曾与汇丰签订了一份购买5,000万股的看涨期权,认购价是3.7元,认购期是未来6-12个月.而之前出售的1,500万股是用于向汇丰支付期权金.

他并对路透表示,如果六个月後雷士照明的股价表现低于3.7元的认购价,他将选择时机从市场上增持.

雷士照明创立于1998年,根据中国照明电器协会的统计,该公司按2009年收入计是中国最大的照明品牌供货商.雷士照明于2010年5月在香港联交所主板上市,之前曾吸引软银赛富和高盛(GS.N)等风险投资入股.

雷士照明今日早盘涨5.62%,至2.82港元.同期恒生指数.HSI涨2.4%.