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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:21 BJT

〔台湾股市〕延续此前跌势开低,玻璃陶瓷类股拖累大盘

路透台北9月26日电---台湾股市周一开低0.28%,从上周五触及的两年收盘低位继续下探,因受到玻璃陶瓷类股.TGLI的拖累.

0104GMT,加权股价指数.TWII下滑0.27%报7,026.44点,上一交易日收挫3.55%.

电子类指数.TELI下降0.31%,金融保险类指数.TFNI持平.

台币/美元TWD=TP走软0.6%报30.568台币.

外资上周五在台湾股市超卖,本月共计超卖819.52亿台币.(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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