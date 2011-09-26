〔台湾股市〕延续此前跌势开低,玻璃陶瓷类股拖累大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月26日电---台湾股市周一开低0.28%,从上周五触及的两年收盘低位继续下探,因受到玻璃陶瓷类股.TGLI的拖累.
0104GMT,加权股价指数.TWII下滑0.27%报7,026.44点,上一交易日收挫3.55%.
电子类指数.TELI下降0.31%,金融保险类指数.TFNI持平.
台币/美元TWD=TP走软0.6%报30.568台币.
外资上周五在台湾股市超卖,本月共计超卖819.52亿台币.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。